Genndy Tartakovsky współpracował przy MCU. Kevin Feige odrzucił jego pomysł

Genndy Tartakovsky to postać w świecie animacji, której nie trzeba nikomu przedstawiać. To twórca takich kreskówek, jak Laboratorium Dextera, Samuraj Jack, Primal oraz Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów. W rozmowie z Colliderem przyznał, że współpracował również przy projekcie aktorskim i to na dodatek z popularnego MCU.

Przed 2010 rokiem miałem własne studio, ale grzęźliśmy w kłopotach. To było w okolicach 2008, 2009 roku. Trwała recesja. Poszedłem do Marvela i przedstawiłem im swój pomysł na serial animowany o superbohaterach. "Mogę wziąć wasze postaci i zrobić z nimi to, co zrobiłem w Wojnach Klonów." Spotkałem się z Kevinem Feige i zaczęliśmy rozmawiać. Powiedział: "Wiesz, Jon Favreau jest twoim wielkim fanem. Miałbyś coś przeciwko, gdyby do ciebie zadzwonił?" Odpowiedziałem, że nie ma problemu.

Jon faktycznie zadzwonił. Nie byli zainteresowani serialem animowanym, ale spotkaliśmy się na obiedzie. Mówił mi wtedy, jak bardzo mu się podobał Samuraj Jack i to, jak podchodzę do akcji. Powiedział mi, że przy Iron Manie 1 wzorował się na tym, jak tworzę akcję i to naśladował. To było przemiłe z jego strony. Zapytał, czy mógłbym mu pomóc z wielką walką na zakończenie Iron Mana 2. Odpowiedziałem: "Jasne, że tak."