Popeye - Genndy Tartakovsky powraca do tworzenia filmu animowanego

Genndy Tartakovsky, popularny reżyser trylogii Hotel Transylwania oraz twórca serialu Samuraj Jack chce przenieść na ekrany przygody Popeye'a, czyli dzielnego marynarza z zamiłowaniem do szpinaku.

Swego czasu współpracował on nad projektem z Sony Pictures Animation i nawet wciąż jest w sieci wideo o nim, pokazujące wyobrażany przez niego styl wizualny. Animation Magazine donosi, że po latach Tartakovsky wraca do projektu, ale tym razem nie będzie robić go z Sony, tylko z King Features.

Czytamy, że projekt wraca do punktu wyjścia i zaczynają prace całkowicie od zera. Wszystko, co zostało stworzone dla Sony raczej nie zostanie wykorzystane.

Tak wygląda wizja Tartakovsky'ego sprzed 5 lat: