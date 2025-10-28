fot. materiały prasowe

George Clooney potwierdził swój udział w filmie Call My Agent! The Movie podczas spotkania prasowego związanego z promocją filmu Jay Kelly, odbywającego się w Los Angeles. Informację zdradził francuskiemu korespondentowi Franck'owi Ragaine'owi z gazety Le Parisien.

Skoro jesteś Francuzem, powiem ci, że wyjeżdżam do Paryża, gdzie w przyszłym tygodniu wezmę udział w zdjęciach do Call My Agent. Nie wahałem się ani chwili.

Call My Agent będzie filmowym spin-offem francuskiego serialu Gdzie jest mój agent? Przypomnijmy, że akcja tej produkcji rozgrywała się w prestiżowej agencji aktorskiej, reprezentującej interesy wielu gwiazd kina i telewizji. W serialu gościnnie występowali znani francuscy aktorzy (Juliette Binoche, Jean Reno), którzy grali fikcyjne wersje samych siebie. W ostatnim sezonie pojawiła się nawet Sigourney Weaver. Powstała również polska wersja tego serial pt. Mój agent, w której w siebie wcielili się m.in. Magdalena Cielecka, Danuta Stenka, Maciej i Jerzy Stuhrowie czy Tomasz Karolak. Inne kraje, jak Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Korea Południowa czy Malezja też nakręciły swoje seriale oparte na tym koncepcie.

Ponadto serwis Variety informuje, że Eva Longoria jest w trakcie rozmów związanych z dołączeniem do obsady filmu Call My Agent. Netflix nie potwierdził tych doniesień. Co ciekawe aktorka już miała okazję wcielić się w samą siebie w Zbrodniach po sąsiedzku. Ponadto jej firma produkcyjna UnbeliEVAble Entertainment zajmuje się hiszpańskojęzyczną wersją serialu.

fot. Disney+ // Eugene Levy (po lewej), Eva Longoria (w środku) i Zach Galifianakis (po prawej) w "Zbrodniach po sąsiedzku"

W filmie, który czasem też jest określany jako remake, powróciła oryginalna obsada z serialu: Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Liliane Rovère, Fanny Sidney, Laure Calamy i Nicolas Maury. Do tego Netflix potwierdził udział popularnych francuskich aktorów, jak Laurent Lafitte, Laetitia Casta i Vincent Macaigne.

Call My Agent! The Movie - fabuła

Postać grana przez Camille Cottin, Andréa Martel, porzuciła życie agentki, aby poświęcić się karierze filmowej. Zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem zdjęć do jej debiutu reżyserskiego, odtwórcy głównych ról rezygnują z udziału w projekcie, co zmusza Cottin do ponownego zebrania dawnej ekipy i odświeżenia wszystkich dawnych przyjaźni oraz sporów.

Fanny Herrero , twórczyni, scenarzystka i showrunnerka serialu z sezonów 1-3, napisała scenariusz do filmu. Premiera Call My Agent! The Movie zaplanowana jest na 2026 rok na Netflix.