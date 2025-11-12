W edycji specjalnej książki George'a R.R. Martina pojawiły się obrazki AI? Jest oficjalna odpowiedź

YouTube/New Mexico in Focus

Niedawno miało miejsce 20-lecie premiery Uczty dla wron, czwartego tomu z cyklu Pieśni Lodu i Ognia autorstwa George'a R. R. Martina. Z tej okazji powstała edycja specjalna stworzona przez Penguin Random House Worlds. Autorem ilustracji do książki był Jeffery R McDonald. W całej tej sytuacji nie byłoby nic dziwnego gdyby nie to, że autora oskarżono o... hipokryzję. George R. R. Martin wraz z wieloma znanymi pisarzami wystąpił przeciwko OpenAI w pozwie, w którym oskarżył ChatGPT o kradzież dzieł twórców i "karmienie" nimi sztucznej inteligencji. Tymczasem zdaniem wielu internautów rysunki w nowej edycji Uczty dla wron przypominały "dzieła" tworzone przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji.

Na te zarzuty odpowiedziała Raya Golden z ramienia Fevre River za pośrednictwem bloga George'a R. R. Martina: