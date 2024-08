George R.R. Martin skrytykuje Ród smoka. Zapowiedział post

fot. Max

30 sierpnia 2024 roku pisarz George R.R. Martin opublikował post na swoim blogu, w którym tradycyjnie poruszał różne tematy. Jednym z nich był drugi sezon serialu Ród smoka.

2. sezon serialu Ród smoka w ogniu krytyki

W czasie emisji serial często zaczęto krytykować, a to nasiliło się po premierze finałowego odcinka. George R.R. Martin zapowiedział post, w którym omówi wszystko, co nie wyszło w drugim sezonie Rodu smoka.

- Nie cieszę się na myśl o poście, który muszę napisać o wszystkim, co nie wyszło w Rodzie smoka, ale muszę to zrobić i to uczynię.

Wygląda więc na to, że autor książki Ogień i krew, na podstawie której powstaje Ród smoka, dołącza do licznego grona krytyków drugiego sezonu, który nie spotkał się z tak pozytywnym odbiorem jak pierwsza seria.

George R.R. Martin nie napisał, kiedy planuje ten post opublikować. Najpewniej można się go spodziewać w najbliższym czasie. Fani jednak nie kryją zaskoczenia, ponieważ Martin nie jest tylko producentem wykonawczym serialu, ale również pełni rolę współtwórcy z Ryanem Condalem.

Przypomnijmy, że trwają prace nad trzecim sezonem. Fani mają nadzieję, że twórcy wyciągną wnioski z błędów.