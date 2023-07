Geralta z Rivi mógł zagrać ktoś inny z obsady. Ta osoba z The Witcher walczyła o rolę

Netflix

Eamon Farren w serialu The Witcher gra Cahira. Podczas wizyty na Comic-Con MCM w Londynie aktor wyjawił, że brał udział w walce o rolę Geralta z Rivii. Przyznaje, że był zszokowany tym, że ostatecznie nie wygrał tego castingu. Jak wiemy, Henry Cavill zabiegał o tę rolę trochę inaczej, nie poprzez castingi, więc być może stąd zaskoczenie aktora.

Geralt z Rivii z innym aktorem

- Na początku brałem udział w przesłuchaniach do roli Geralta. Nie dostałem roli, co było dla mnie szokujące. Potem przeszedłem do innej postaci, która była najemnym wojownikiem czy zabójcą. Przesłałem taśmę z nagraniem, ale niczego nie oczekiwałem. Potem dostałem robotę i wylądowałem w Budapeszcie. Szalona jazda!

Ostatecznie w 4. sezonie Wiedźmina zobaczymy Geralta w wykonaniu innego aktora. Został nim Liam Hemsworth, który przejmie rolę o tym, jak Henry Cavill z niej zrezygnował. Podobno Hemsworth także wcześniej brał udział w przesłuchaniach do roli Geralta i stąd był na radarze twórców.

Wiedźmin - premiera drugiej części 3. sezonu pod koniec lipca 2023 roku.