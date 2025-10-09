placeholder
Reklama
placeholder

Wiedźmin – Henry Cavill mógł odejść wcześniej? Hemsworth zdradza kulisy rozmów o roli

Henry Cavill grał Geralta z Rivii w serialu Wiedźmin przez trzy sezony. Wygląda na to, że twórcy mieli inne plany i już wcześniej rozważali wymianę aktora. Tak wynika z wywiadu Liama Hemswortha, który opowiedział o swoim angażu do serialu.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Wiedźmin 
netflix
Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa fot. Netflix
Reklama

W ramach Netflix Tudum opublikowano rozmowę z Liamem Hemsworthem o serialu Wiedźmin, w którym debiutuje w roli Geralta z Rivii. W pierwszych trzech sezonach grał go Henry Cavill, który zdecydował się odejść po trzeciej serii. Nieoficjalnie mówiło się, że powodem były jego ciągłe walki o większą wierność książkom Andrzeja Sapkowskiego.

Wiedźmin - Liam Hemsworth jako Geralt

W tej rozmowie padły słowa, które wzburzyły ludzi i rozpoczęły dyskusje:

- Wszystko rozpoczęło się od telefonu w 2020 roku. Na początku byłem niepewny i wahałem się. To dziwne być poproszonym o wejście w trakcie serialu i kontynuowanie go w głównej roli. Jako fan gier o tej postaci czułem, że mógłbym zrobić z tym coś fajnego.

Kwestia roku 2020, a więc po premierze pierwszego sezonu, wzburzyła ludzi. Potem artykuł został zaktualizowany i zmieniono to na 2022, ale internauci nie są przekonani, że to była zwyczajna literówka. W związku z tym, że Henry Cavill otwarcie mówił o miłości do książek i podkreślał, jak bardzo zależy mu na wierności pierwowzorowi, zakłada się, że jego burzliwe dyskusje z twórcami mogły trwać od początku. Drugi sezon był już bardziej krytykowany za większe odejście od tego, co napisał Sapkowski, a aktor nigdy nie ukrywał, że rola Geralta była dla niego spełnieniem marzeń.

Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa

arrow-left
Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
fot. Netflix
arrow-right

Wcześniej mówiono, że Liam Hemsworth walczył o rolę w Wiedźminie z Henrym Cavillem jeszcze przed pierwszym sezonem, więc aktor był cały czas na radarze twórczyni Lauren S. Hissrich.

Ostatecznie Liam Hemsworth będzie Geraltem przez dwa sezony. Prace nad piątym i finałowym sezonem niedawno się zakończyły.

Wiedźmin - premiera 4. sezonu jeszcze w październiku 2025 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Wiedźmin 
netflix
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,9

2019
Wiedźmin
Oglądaj TERAZ Wiedźmin Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Clair Obscur: Expedition 33
-

Świetna sprzedaż Clair Obscur: Expedition 33! Twórcy zapowiadają darmową aktualizację z nową zawartością

2 Superman
-

Superman jednak nie jest hitem finansowym? Forbes prezentuje nowe informacje

3 The Outer Worlds 2 - pad do Xboxa
-

Powstały kontrolery z The Outer Worlds 2. Znamy ich ceny

4 Assassin's Creed IV: Black Flag - Freedom Cry
-
Plotka

Czarnoskóry był niewolnik kolejnym skrytobójcą? Ubisoft miał pracować nad nowym Assassin's Creed

5 Eryk Promiennooki
-

Eryk Promiennooki - przeczytaj początek klasyki fantasy

6 LG Swing
-

LG Swing to monitor i TV w jednym, który właśnie wjechał do Polski!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e02

Chicago Fire

s26e05

Przyjaciółki

s11e02

Chicago Med

s13e02

Chicago PD

s49e03

Ryzykanci

s2025e195

Moda na sukces

s29e08

Ghost Adventures

s06e03

Wszystkie stworzenia duże i małe
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Guillermo del Toro
Guillermo del Toro

ur. 1964, kończy 61 lat

Brandon Routh
Brandon Routh

ur. 1979, kończy 46 lat

Filip Bobek
Filip Bobek

ur. 1980, kończy 45 lat

Spencer Grammer
Spencer Grammer

ur. 1983, kończy 42 lat

Scott Bakula
Scott Bakula

ur. 1954, kończy 71 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

4

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

5

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV