Wiedźmin – Henry Cavill mógł odejść wcześniej? Hemsworth zdradza kulisy rozmów o roli
Henry Cavill grał Geralta z Rivii w serialu Wiedźmin przez trzy sezony. Wygląda na to, że twórcy mieli inne plany i już wcześniej rozważali wymianę aktora. Tak wynika z wywiadu Liama Hemswortha, który opowiedział o swoim angażu do serialu.
W ramach Netflix Tudum opublikowano rozmowę z Liamem Hemsworthem o serialu Wiedźmin, w którym debiutuje w roli Geralta z Rivii. W pierwszych trzech sezonach grał go Henry Cavill, który zdecydował się odejść po trzeciej serii. Nieoficjalnie mówiło się, że powodem były jego ciągłe walki o większą wierność książkom Andrzeja Sapkowskiego.
Wiedźmin - Liam Hemsworth jako Geralt
W tej rozmowie padły słowa, które wzburzyły ludzi i rozpoczęły dyskusje:
Kwestia roku 2020, a więc po premierze pierwszego sezonu, wzburzyła ludzi. Potem artykuł został zaktualizowany i zmieniono to na 2022, ale internauci nie są przekonani, że to była zwyczajna literówka. W związku z tym, że Henry Cavill otwarcie mówił o miłości do książek i podkreślał, jak bardzo zależy mu na wierności pierwowzorowi, zakłada się, że jego burzliwe dyskusje z twórcami mogły trwać od początku. Drugi sezon był już bardziej krytykowany za większe odejście od tego, co napisał Sapkowski, a aktor nigdy nie ukrywał, że rola Geralta była dla niego spełnieniem marzeń.
Wcześniej mówiono, że Liam Hemsworth walczył o rolę w Wiedźminie z Henrym Cavillem jeszcze przed pierwszym sezonem, więc aktor był cały czas na radarze twórczyni Lauren S. Hissrich.
Ostatecznie Liam Hemsworth będzie Geraltem przez dwa sezony. Prace nad piątym i finałowym sezonem niedawno się zakończyły.
Wiedźmin - premiera 4. sezonu jeszcze w październiku 2025 roku.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
07
paź
Nowoczesne związki
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
10
paź
Głębia. Imprint
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1954, kończy 71 lat