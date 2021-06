Ghost of Tsushima: Director's Cut - zapowiedź coraz bliżej? ESRB oceniło grę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Niebawem powinniśmy oficjalnie poznać bliższe szczegóły dotyczące gry Ghost of Tsushima tyle tylko, że w wydaniu Director’s Cut. Taki właśnie produkt otrzymał kategorię wiekową nadaną przez ESRB, amerykański odpowiednik PEGI. Przyznanie kategorii wiekowej grze jest niezbędne do dalszego procedowania prac nad jej wydaniem i często wiąże się z przedwczesnym ujawnieniem niespodzianek szykowanych przez twórców.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut sklasyfikowany został na PlayStation 4 oraz PS5. Może to oznaczać, że gra doczeka się usprawnień graficznych pod nową platformę Sony, choć warto przypomnieć, że stosowna aktualizacja pojawiła się już kilka miesięcy temu i została udostępniona za darmo. Fani samurajskich klimatów z kolei zastanawiają się czy sklasyfikowanie wydania nie ma związku z plotkami mówiącymi o samodzielnym DLC Ghost of Ikishima. I po cichu liczą, że ten dodatek znajdzie się w rozszerzonym wydaniu gry.