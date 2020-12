Ghost of Tsushima najlepszą grą roku według japońskich deweloperów

SIE

Ghost of Tsushima to produkcja studia Sucker Punch Productions, która spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony krytyków oraz społeczności graczy. Jedni i drudzy docenili ciekawą historię, wyjątkowy klimat i przepiękną oprawę audiowizualną. Okazuje się, że tytuł ten przypadł do gustu także japońskim twórcom gier. W magazynie Famitsu pojawiło się podsumowanie roku, w którym redaktorzy poprosili twórców z takich studiów, jak Square Enix, SNK, SEGA, Koei Tecmo czy Capcom oraz inne osoby związane z branżą, o wybranie swoich ulubionych tytułów mijającego roku i to właśnie tam na pierwszym miejscu znalazła się przygoda Jina Sakaia.

Trzeba przyznać, że konkurencja była naprawdę solidna, bo na niższych pozycjach umieszczono m.in. wyczekiwane od lat Final Fantasy 7 Remake i dwa fenomeny tego roku:Animal Crossing: New Horizons oraz Fall Guys: Ultimate Knockout.

Tak prezentuje się pełne zestawienie:

Ghost of Tsushima Animal Crossing: New Horizons Final Fantasy 7 Remake Sakuna: of Rice and Ruin Fall Guys: Ultimate Knockout