Ghost of Tsushima - gra otrzyma oficjalny artbook od firmy Dark Horse

Ghost of Tsushima to bez wątpienia jedna z najciekawszych premier tego roku. Dotychczasowe zwiastuny i materiały sugerują, że będzie to niezwykle efektowna gra akcji z interesującą historią i oprawą graficzną, która w pełni wykorzysta moc oferowaną przez konsolę PlayStation 4. Twórcy ze studia Sucker Punch Productions poinformowali o nawiązaniu współpracy z wydawnictwem Dark Horse, a jej rezultatem będzie artbook, w którym znajdą się grafiki z nadchodzącej produkcji.

Artbook ma zawierać około 200 stron, wydany będzie w twardej oprawie i ma zadebiutować w tym roku. Aktualnie zamówienia przedpremierowe przyjmowane są na Amazonie, gdzie został on wyceniony na 49,99$, a więc około 191 zł. W sprzedaży dostępna jest też cyfrowa wersja na czytnik Kindle, która kosztuje zdecydowanie mniej - 31,49$, czyli ok. 120 zł.

We're excited to announce The Art of #GhostOfTsushima in collaboration with our friends at @DarkHorseComics! 📖

The book launches later this year and has roughly 200 pages of art from throughout development, including insight from our team!

More info: https://t.co/k3wmuqm8Ct pic.twitter.com/oQtmfnFhg5

— Ghost of Tsushima 🎮 June 26 (@SuckerPunchProd) March 9, 2020