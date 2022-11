Ghostrunner 2 - pierwsze grafiki z gry trafiły do sieci. Produkcja polskiego studia ma wstępną datę premiery

fot. 505 Games

Krakowskie studio One More Level i wydawca, firma 505 Games mają powody do świętowania, bo ich produkcja Ghostrunner obchodzi swoje drugie urodziny. Z tej okazji przygotowano również pewną niespodziankę dla graczy w postaci pierwszych informacji na temat kontynuacji, czyli Ghostrunner 2.

Jak ujawniają Szymon Bryła i Radosław Ratusznik, sequel ma zaoferować znajome elementy dla fanów marki, ale wprowadzi przy tym bardziej rozbudowaną fabułę oraz bohaterów, a także rozwinie pewne elementy rozgrywki. Priorytetem dla twórców w dalszym ciągu pozostaje gameplay, a każda porażka ma w dalszym ciągu stanowić jego istotną część.

Do sieci trafiły cztery grafiki z nadchodzącej, drugiej odsłony serii.

Ghostrunner 2

Ujawniono również przybliżoną datę premiery Ghostrunner 2. Gra ma zadebiutować w IV kwartale 2023 roku.