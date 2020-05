Ghostrunner - cyberpunkowy ninja w akcji! Oto zwiastun i demo polskiej gry

Ghostrunner to nowa produkcja krakowskiego studia One More Level, która pod względem rozgrywki przypomina połączenie Hotline Miami, Titanfall 2 i Mirror's Edge. Gracze wcielą się tu w wyposażonego w katanę wojownika, który będzie przemierzał cyberpunkowe miasto-wieżę. Gameplay jest bardzo dynamiczny i łączy elementy zręcznościowe (skakanie, bieg po ścianach, wykorzystywanie linki z hakiem itp.) oraz walkę. Potyczki z przeciwnikami są tu szczególnie emocjonujące, bo zarówno wrogowie, jak i protagonista, giną od zaledwie jednego, celnego uderzenia. Z pomocą przychodzi jednak możliwość tymczasowego spowolnienia upływu czasu i wykonywania uników.

Dzieło polskich deweloperów doczekało się nowego, efektownego zwiastuna, a także wersji wersji próbnej. Warto jednak się śpieszyć, bo demo Ghostrunner dostępne jest na platformie Steam jedynie do 13 maja. Sama gra ma zaś zadebiutować jeszcze w tym roku na PC, PlayStation 4 i Xboksie One.