Mass Effect - remaster coraz bardziej prawdopodobny. Dziennikarz wspomina o grze

Remaster trylogii Mass Effect to marzenie wielu graczy, którzy chcieliby raz jeszcze wcielić się w komandora Sheparda i jego towarzyszy, tym razem jednak w lepszej jakości oprawie. Wygląda na to, że wkrótce może pojawić się taka możliwość, bo wśród planów EA na nadchodzący rok fiskalny pojawił się tytuł określony jako "EA HD". Jeff Grubb z serwisu VentureBeat poinformował, że chodzi właśnie o powrót słynnej serii gier RPG.

Dziennikarz początkowo użył słowa "remake", ale później poprawił się, że chodzi o remaster Mass Effect. Dodał on też, że gracze nie mają co spodziewać się premiery na Nintendo Switch na start. Nie wyklucza on jednak, że z czasem gry trafią też i na tę platformę.

Did you read all the way to the end? https://t.co/sdtJmDUdcn pic.twitter.com/DFWPxOmvra — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 6, 2020

Warto zaznaczyć, że do powyższych informacji powinno się podejść z pewną dozą ostrożności. Trzeba jednak przyznać, że gracze od dłuższego czasu dopraszali się EA o wypuszczenie na rynek odświeżonych przygód Sheparda i spółki i być może wydawca postanowił te prośby spełnić. Jedno jest pewne - jeśli gra faktycznie miałaby trafić na rynek w nadchodzącym roku fiskalnym (do marca 2021 roku), to na zapowiedź nie powinniśmy długo czekać. W czerwcu ma odbyć się prezentacja EA Live 2020 i być może to właśnie tam projekt zostanie oficjalnie ogłoszony.