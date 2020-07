Giancarlo Esposito chciałby dołączyć do MCU - a fani już to wizualizują. Profesor X? A może... Magneto?

fot. AMC

Giancarlo Esposito znany jest z ciekawych ról, a przede wszystkim z kreacji Gustavo Fringa z Breaking Bad. Niedawno okazało się, że aktor bardzo chciałby dołączyć również do Kinowego Uniwersum Marvela. Wspominaliśmy już, że w rozmowie z Entertainment Tonight zdradził, iż Marvel robi jego zdaniem świetne rzeczy, a współpraca z Kevinem Feige znajduje się na jego liście życzeń i jest jego kolejnym krokiem w karierze. Przypomnijmy, że w 2017 roku aktor wyjawił, że odmówił udziału w telewizyjnym projekcie Marvela, ponieważ to uniemożliwiłoby mu dołączenie do MCU.

Teraz jeden z fanów na swoim Instagramie opublikował dwie grafiki, na których przekształcił aktora w ważnych bohaterów Marvela, którzy dotychczas pojawiali się w filmach spoza Kinowego Uniwersum. Mowa o Charlesie Xavierze i Magneto. Jak wiemy Marvel Studios pracuje nad ponownym "uruchomieniem" X-Menów, a to oznacza, że za jakiś czas możemy spodziewać się nowych wersji tych postaci. Oto wizualizacje autorstwa ApexForm:

Dajcie znać, w jakiej roli najchętniej zobaczylibyście Esposito w MCU.