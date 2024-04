Giganci ze stali - jak idą prace nad serialem? Shawn Levy zdradza postępy

fot. materiały prasowe

Shawn Levy podczas wywiad na niedawnym CinemaCon powiedział Colliderowi, że serial Real Steel nadal jest w produkcji. Ogłoszono go w styczniu 2022 roku i od tego momentu nie było wiele informacji. W tym wywiadzie powiedział, że serialowa kontynuacja filmu Giganci ze stali ma już ekipę scenarzystów, którzy pracują nad odcinkami.

Giganci ze stali - serial to sequel?

Szczegóły serialu nie są znane, ale swego czasu Shawn Levy, reżyser kinowego filmu, który jest w ekipie produkcji Disney+. został zapytany o to, czy zamiast Gigantów ze stali 2, dobrze byłoby zrobić kontynuację w postaci serialu. Jego zdaniem jak najbardziej sequel historii mógłby się sprawdzić w takiej formie, bo choć to opowieść o walkach robotów, to jednak kluczem były te postacie. Jego zdaniem, gdyby one emocjonalnie nie trafiły do widzów, nikt latami nie dyskutowałby o Gigantach ze stali i nie domagałby się tak głośno kolejnej części. Przyznał, że żadnych decyzji w tej sprawie nie podjęto.

Nie wiemy więc, czy serial Real Steel odwoła się fabularnie do filmu i czy któraś z postaci pojawi się w tej produkcji. Swego czasu sugerowano, że może to być bardziej spin-off kinowej produkcji. Jako że dopiero zebrano ekipę scenarzystów, a sama wizja jest czymś, co wyraźnie ekscytuje Levy'ego, są to wciąż wstępne prace nad projektem. Pomimo tego, że już trwają dwa lata.