Gillian Anderson w obsadzie The First Lady. Kto dołączył do Sukcesji i innych seriali?

fot. materiały prasowe

Dla fanów Gillian Anderson mamy świetną wiadomość. Aktorka, która niedawno wcieliła się w rolę Margaret Thatcher w The Crown, już wkrótce sportretuję inną postać ze świata polityki - tym razem amerykańskiej. Anderson wcieli się bowiem w rolę Eleanor Roosevelt w The First Lady. Serial Showtime i Lionsgate to nadchodząca antologia, której bohaterkami będą pierwsze damy Stanów Zjednoczonych. W obsadzie znalazły się Michelle Pfeiffer jako Betty Ford oraz Viola Davis w roli Michelle Obamy. Reżyserką oraz producentką serii, która zapropunuje świeże spojrzenie na kwestię amerykańskiego przywództwa, jest Susanne Bier (Nocny recepcjonista, Od nowa).

Do mediów trafiły również doniesienia w sprawie obsady 3. sezonu serialu Sukcesja. W nagrodzonej Emmy produkcji HBO już wkrótce zobaczymy Hope Davis (Prognoza na życie, Schmidt). Aktorka wcieli się w rolę Sandi Furness, córki portretowanego przez Larry'ego Pine'a Sandy'ego Furnessa. Nadchodząca odsłona Sukcesji ma się bliżej przyjrzeć właśnie rodzinie Furnessów, czyli przeciwnikom Royów.

fot. materiały prasowe

Wiemy również, jakich aktorów zobaczymy w 2. sezonie produkcji Nowoczesna miłość. W liczącej siedem odcinków nowej odsłonie serialu Amazona przyjdzie nam podziwiać znanego z Gry o tron Kita Haringtona. W obsadzie nowego sezonu serii ukazującej różne oblicza miłości znaleźli się również m.in. Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Anna Paquin (The Affair), Tom Burke (Mank), Minnie Driver (Nie ma mowy), Maria Dizzia (Orange Is the New Black), Miranda Richardson (Dobry omen), Jack Reynor (Midsommar. W biały dzień), Ben Rappaport, Garrett Hedlund, Zuzanna Szadkowski, Gbenga Akinnagbe, Susan Blackwell, Zoe Chao, Dominique Fishback, Kathryn Gallagher, Telci Huynh, Nikki M. James, Aparna Nancherla, Larry Owens, Zane Pais, Isaac Powell, Milan Ray czy Marquis Rodriguez.