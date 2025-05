Co z nowym Z Archiwum X? Gillian Anderson już czeka na telefon od Ryana Cooglera

fot. materiały prasowe

Ryan Coogler, którego Grzesznicy podbijają kina w USA i na świecie, od lat mówi o reboocie Z archiwum X, nad którym osobiście pracuje. Pozostaje on też w stałym kontakcie z Gillian Anderson, czyli ikoniczną Scully z serialu. Aktorka wielokrotnie w przeszłości nazywała reżysera geniuszem i twierdziła, że nie ma lepszej osoby do sprawowania pieczy nad tym projektem od niego. Sam Coogler przyznał niedawno, że rozmawiał z aktorką na temat ewentualnego powrotu w jego następnym widowisku.

Teraz Anderson odniosła się do tamtych słów i ponownie wyraziła gotowość do wzięcia udziału w nowym Z Archiwum X. Zrobiła to podczas występu w This Morning na antenie ITV1.

Rozmawiałam z Ryanem i powiedziałam mu, że jeśli ktoś ma to zrobić, to on jest do tego najlepszą osobą. Życzyłam mu też powodzenia i powiedziałam, żeby zadzwonił. Jak pewnego razu telefon zadzwoni, a pomysł będzie dobry i pojawi we właściwym czasie - wtedy może powrócę.

Z Archiwum X- Ryan Coogler o reboocie

Reżyser przyznał, że nie może doczekać się swojej wersji Z Archiwum X. Zapewnił również, że "jeśli wykonają dobrze swoją robotę", część odcinków będzie naprawdę przerażająca. Ma nadzieję, iż nowa produkcja przyciągnie zarówno oddanych fanów oryginału, jak i widzów niezaznajomionych z tym uniwersum.

Z Archiwum X to kultowy serial sci-fi, który doczekał się dziewięciu sezonów emitowanych w latach 1993-2002. Data premiery wersji Ryana Cooglera jest jeszcze nieznana.

