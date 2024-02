Ridley Scott reżyserem biografii zespołu muzycznego? Trwają negocjacje z Paramount

materiały prasowe

Portal Deadline dotarł do informacji o nadchodzącym projekcie Paramount Pictures. Studio zamierza stworzyć kolejną biografię muzyczną, zaraz po filmie o Bobie Marley. Tym razem miałaby to być produkcja o zespole Bee Gees. Trwają negocjacje nad tym, aby Ridley Scott wyreżyserował obraz.

Bee Gees - co wiadomo o filmie biograficznym?

Scenariusz zostanie napisany przez Johna Logana, a producentem wykonawczym będzie Barry Gibb, jeden z członków zespołu. Producentami będą Scott, Michael Pruss oraz Graham King.

Film opowie historię trzech braci należących do Bee Gees, jednego z najpopularniejszych zespołów wszechczasów. Sprzedano ponad 220 milionów płyt na całym świecie. Chociaż Barry, Robin i Maurice Gibb zaczęli razem występować pod koniec lat pięćdziesiątych, skupiając się na folku i soft rocku, największą popularność zyskali za piosenki do Gorączki sobotniej nocy. Do najpopularniejszych hitów zespołu można zaliczyć Stayin' Alive, More Than a Woman czy też Night Fever.

Ridley Scott jest najbardziej znany za swoją doskonałą pracę nad Obcym oraz Gladiatorem. Jeszcze w 2023 roku do kin wszedł Napoleon z Joaquinem Phoenixem w tytułowej roli. Natomiast w listopadzie 2024 zadebiutuje Gladiator 2.