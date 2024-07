Aktor z Gladiatora 2 chwali Ridleya Scotta. "On zbudował starożytny Rzym!"

materiały prasowe

Czy Ridley Scott to wybitny reżyser? Na pewno według Josepha Quinna. Aktor, który zagra w jego nadchodzącym Gladiatorze 2, w rozmowie z Men’s Health wyraził, jak bardzo imponują mu umiejętności filmowca, jeśli chodzi o budowanie świata. Jest także pod wrażeniem, że mimo swojego wieku - Scott skończył 86 lat w listopadzie! - wciąż jest pełen zapału i energii do pracy.

Aktor z Gladiatora 2 chwali Ridleya Scotta

Łowcę androidów Gladiator Thelma i Louise Amerykański gangster Alien - 8. pasażer Nostromo Tworzy filmy, które całkowicie przenoszą cię do innego świata, a to jest bardzo rzadka umiejętność. Tak jak ty, jestem ogromnym fanem jego twórczości. Pamiętam, jak oglądałem z ojcem, była to swego rodzaju inicjacja; później, który był dla mnie naprawdę przełomowym filmem;, oczywiście. Jest ich tak wiele w jego dorobku i są tak różnorodne, co pokazuje ci, jakiego kalibru reżyserem jest, a także jakie zasoby kreatywności posiada i potrafi wykorzystać.

[...] Tak jak powiedziałeś, nie ma już 32 lat. Ale wciąż nosi się z takim wigorem i pragnieniem - do życia i kręcenia filmów. Po prostu to kocha i jest to bardzo zaraźliwe. Praca z nim... Oczywiście, nigdy nie spodziewałem się, że do tego dojdzie. Jestem niesamowicie wdzięczny. Starałem się, tak jak wszyscy inni, być tak obecny, jak to możliwe, zrozumieć, jaka to rzadka okazja. Poza samym faktem nakręcenia filmu, to bardzo rzadkie doświadczenie dla człowieka, być świadkiem starożytnego Rzymu. On zbudował starożytny Rzym! Niewielu ludzi potrafi to zrobić — Ridley Scott tak.

Joseph Quinn w sequelu wystąpi u boku Paula Mescala, Freda Hechingera, Denzela Washingtona, Pedro Pascala i Connie Nielsen. Światowa premiera Gladiatora 2 odbędzie się 15 listopada 2024 roku. W Polsce film trafi na ekrany kin tydzień później, 22 listopada.

