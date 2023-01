Gladiator 2 - Russell Crowe komentuje. Zdradził ważny szczegół fabuły

Fot. Materiały prasowe

Ridley Scott pracuje nad Gladiatorem 2, ale nie mamy oczekiwać powrotu Maximusa, który zginął w pierwszej części. Russell Crowe w nowym wywiadzie to potwierdził, mówiąc, że nie ma takich planów. Historia rozgrywa się wiele lat po wydarzeniach z jedynki i skupia się na Lucjuszu, siostrzeńcu Commodusa (Joaquin Phoenix), który w jedynce był dzieckiem. Russell Crowe okazuje się, że ma wiedzę na temat sequela, którą zaczerpnął z rozmów ze Scottem.

Gladiator 2 - Russell Crowe komentuje

Tak aktor mówi o spotkaniu z Ridleyem Scottem i rozmowie na temat Gladiatora 2. Zdradził on jednak kluczową informację o Lucjuszu, która wcześniej nie była omawiana: ma być on władcą Rzymu.

- Tak, jedliśmy razem kolację i rozmawialiśmy o tym. Wiem więc mniej więcej jak kształtuje tę historię. Jak pamiętasz, w jedynce był dzieciak, który chciał pokonać gladiatora, co doprowadziło do całej przemowy z "nazywam się". Ten dzieciak już dorósł i jest teraz cesarzem. Nie wiem do końca, co dalej się wydarzy, ale na tym opiera się pomysł. Nie jest to więc remake, ale też nie do końca bezpośredni sequel. To nie w końcu historia osadzona dzień później, tylko 30 lat po wydarzeniach czy jakoś tak.

Ostatnio ujawniono, że Paul Mescal zagra Lucjusza. Z obsady jedynki mają powrócić Connie Nielsen (Lucilla) oraz Djimon Hounsou (Juba). Trwają przygotowania do rozpoczęcia zdjęć na planie, które mają ruszyć niebawem. Za scenariusz odpowiada David Scarpa. Data premiery nie została ustalona.

Zanim pojawi się Gladiator 2, dostaniemy inne widowisko kostiumowe Ridleya Scotta, czyli Napoleon z Joaquinem Phoenixem w roli głównej. Ten film jest już nakręcony i trwa postprodukcja.