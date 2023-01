Gladiator 2 - ten aktor zagra dorosłego Lucjusza. Ridley Scott ma odtwórcę głównej roli

Lucjusz / zdjęcie główne: materiały prasowe

Jak donosi Deadline, pierwszy etap castingu do filmu Gladiator 2 został zakończony. Główną rolę w widowisku w reżyserii Ridleya Scotta wcieli się Paul Mescal, znany z serialu Normalni ludzie, za który dostał nominację do nagrody Emmy. Do tej pory aktor wybierał artystyczne produkcje, w których mógł się wykazać talentem. Grał w pokazywanym na festiwalu w Cannes filmie God's Creatures oraz w jednym z oscarowych faworytów Aftersun.

Gladiator 2 - szczegóły roli

Mescal zagra Lucjusza, syna Lucilli (Connie Nielsen) i siostrzeńca Commodusa (Joaquin Phoenix). Ta postać w pierwszej części była dzieckiem.

Paul Mescal

Gladiator 2 - kulisy castingu

Deadline donosi, że spotkania z aktorami na przesłuchaniach do roli rozpoczęły się w listopadzie 2022 roku, gdy gotowa była finałowa wersja scenariusza. Chociaż Ridley Scott dalej spotykał się z aktorami, osoby z kręgu reżysera twierdzą, że Mescal od początku był jego faworytem. Był to efekt fantastycznego przesłuchania do roli. Aktor obecnie negocjuje szczegóły kontraktu.

Ridley Scott, Michael Pruss, Doug Wick i Lucy Fisher są producentami. Za scenariusz odpowiada David Scarpa, który pracował ze Scottem przy filmie Wszystkie pieniądze świata, a także napisał dla niego nadchodzące widowisko Napoleon W ekipie powrócą też z jedynki Janty Yates (kostiumograf) oraz Arthur Max (scenograf).

Gladiator 2 - data premiery nie została ustalona.