Gladiator 2 - tak Paul Mescal pakuje do roli wojownika. Wideo z treningu

fot. materiały prasowe

Powstanie kontynuacji Gladiatora było komentowane od wielu lat, ale wreszcie jest wszystko na dobrej drodze do zrealizowania widowiska. Główną rolę gra Paul Mescal. Wciela się on Lucjusza, który w pierwszej części był dzieckiem. Według informacji podawanych przez media, był on spadkobierca cesarza Commodusa (Joaquin Phoenix), ale nie chciał obejmować władzy. Szczegóły jego roli i jak zostanie tytułowym gladiatorem nie są znane. Spekuluje się, że Lucjusz mógł pójść w ślady Maximusa i zostać generałem, który dowodzi legionami rzymskimi w Afryce Północnej.

To oznacza, że Paul Mescal musi spędzać wiele czasu na siłowni, aby nabrać odpowiednich warunków do wcielania się w swoją rolę. Poniżej możecie zobaczyć nagranie z Instagrama, na którym aktor pakuje do stojącego przed nim zadania.

W obsadzie są także Fred Hechinger (jako cesarz Geta, prawdziwa postać, która rządziła Rzymem w latach 198 - 211), Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, May Calamawy oraz powracający z pierwszej części Connie Nielsen i Derek Jacobi. Historia rozgrywa się około 30 lat po wydarzeniach z jedynki. Za kamerą natomiast powraca Ridley Scott.

Gladiator - Russell Crowe o kontynuacji

Z wiadomych względów w kontynuacji nie wróci Russell Crowe, ale aktor w nowym wywiadzie podzielił się swoimi osobistymi doświadczeniami przy pracy nad pierwszą odsłoną i swoim zdaniem dotyczącym franczyz filmowych.

Gdy oglądasz najlepsze filmy, zaczynasz czuć, że zbliża się koniec i chcesz, żeby nigdy się nie skończyły

W rozmowie z MaltaToday powiedział, że to samo uczucie spotkało fanów Gladiatora prawie 24 lata temu. Przyznaje, że Gladiator był brutalny pod tym względem, że widzowie mogli pokochać głównego bohatera, ale on na koniec ginie. Uzasadnił jednak nowego Gladiatora, mówiąc, że to "zupełnie inna historia, w tym samym świecie". I zapewnia, że dla Ridleya Scotta to nie jest droga na skróty, bo chce on zrobić coś zupełnie innego.

Gladiator 2 - premiera 22 listopada 2024 roku.