Zwiastun Gladiatora 2 bije rekordy oglądalności. Armia niezadowolonych uderza w trailer z jednego powodu

9 lipca w sieci zadebiutował pierwszy zwiastun filmu Gladiator 2, kontynuacji legendarnej już produkcji Ridleya Scotta z 2000 roku. Jak donosi serwis Deadline, materiał zdążył pobić wiele rekordów oglądalności jeśli chodzi o trailery ekranowych projektów studia Paramount. W trakcie pierwszych 24 godzin obecności w internecie zwiastun został w mediach społecznościowych odtworzony już 128 mln razy; dla porównania: Top Gun: Maverick w analogicznym okresie zanotował "tylko" 75 mln wyświetleń.

W chwili powstawania tego tekstu rzeczona liczba zwiększyła się już do 180 mln; hasło "Gladiator 2" we wtorek stało się w dodatku najpopularniejszym trendem w serwisie X w Stanach Zjednoczonych, jak również drugą najczęściej wyszukiwaną frazą w amerykańskiej wersji wyszukiwarki Google.

Co ciekawe, pod materiałem pojawia się jednak coraz więcej głosów krytycznych, co widać m.in. po stale zwiększającej się liczbie "łapek w dół" na portalu YouTube. Wielu odbiorców, zwłaszcza obywateli USA, uderza w zwiastun głównie z jednego powodu: wszystko przez wykorzystanie jako podkładu muzycznego piosenki "No Church in the Wild", której autorami są Kanye West i Jay-Z.

W serwisie X pojawiła się już lawina komentarzy podważających ten wybór, który, delikatnie rzecz ujmując, rozwścieczył czekających na film widzów. Amerykańskie portale popkulturowe mówią o "szeroko zakrojonej kampanii internautów", która w sposobie działania przypomina zjawisko review bombingu.

Film Gladiator II zadebiutuje w polskich kinach 15 listopada.