Głęboka woda - zwiastun thrillera psychologicznego z Aną de Armas i Benem Affleckiem

fot. screen z YouTube

Głęboka woda to thriller, za którego reżyserię odpowiada Adrian Lyne (Fatalne zauroczenie). Obraz początkowo miał trafić do kin, jednak zdecydowano, że zadebiutuje na należącej do Disneya platformie Hulu. Do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Film został oparty na powieści Patricii Highsmith pod tym samym tytułem. Bohaterami produkcji są małżonkowie, Vic i Melinda Van Allenowie. Zamożny mąż pozwala swojej żonie na liczne romanse, aby uniknąć rozwodu. Jednak pewnego dnia zostaje oskarżony o zaginięcia kochanków Melindy. Małżeństwo zaczyna grać ze sobą w niebezpieczną grę, w której zaczynają umierać ludzie.

Głęboka woda - zwiastun

W obsadzie znajdują się między innymi Ana de Armas, Ben Affleck, Jacob Elordi, Finn Wittrock, Tracy Letts, Rachel Blanchard oraz Lil Rel Howery. Za scenariusz odpowiadają Zach Helm i Sam Levinson.

Głęboka woda - premiera na Hulu 18 marca.

