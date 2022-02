Doktor Strange w multiwersum obłędu - szalony zwiastun! Kultowy X-Men i szokujący czarny charakter?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Doktor Strange w multiwersum obłędu rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Spider-Man: Bez drogi do domu. Tytułowy superbohater musi poradzić sobie z konsekwencjami tamtych decyzji, które doprowadziły do załamania się multiwersum. Wróg tym razem nie jest tak oczywisty, jak może się wydawać...

Doktor Strange 2 - zwiastun z Super Bowl 2022

Nowy materiał znów potwierdza część rzeczy z wycieku fabuły filmu, ale nie wszystkie i są też różnice prawdopodobnie wynikające z dokrętek. Wygląda na to, że może to być potwierdzenie też, że Patrick Stewart powraca jako profesor X, czyli Charles Xavier z X-Menów, ale nie ta wersja, którą znamy z kina! Wydaje się też, że jest tutaj Wanda (Elizabeth Olsen) jest czarnym charakterem tej historii, tak jak zapowiadano w plotkach. Dla fanów MCU, którzy nie oglądali WandaVision może to być szokujące.

Spot na razie jest w formie nagrania, ale ma kilka innych, ważnych scen.

Doktor Strange 2 - galeria

Jest nowy plakat, który ma ogromną liczbę easter-eggów zapowiadających wielkie rzeczy. Między innymi wydaje się on potwierdzać, że Hayley Atwell pojawi się jako superbohaterka z serialu What If... ?, Kapitan Carter. Widzimy tam jej tarczę!

Doktor Strange w multiwersum obłędu

Doktor Strange w multiwersum obłędu - opis fabuły

Otwierają się pełne tajemnicy i obłędu drzwi do multiwersum. Teraz, gdy Iron Man i Kapitan Ameryka odeszli po bitwie z Avengers: Koniec gry, były genialny chirurg i najpotężniejszy czarodziej, Doktor Strange, według oczekiwań ma odgrywać ważną rolę w grupie Avengers. Gdy wykorzystał swoją magię do manipulacji czasem i przestrzenią, rzucając zakazane zaklęcie, otworzył drzwi do tajemniczego szaleństwa zwanego multiwersum.

Aby odbudować świat, w którym wszystko się zmienia, Strange szuka pomocy u swoich sojuszników: Wonga pełniącego rolę Najwyższego Maga i Scarlet Witch, czyli najpotężniejszej osoby z Avengers. Pojawia się jednak przerażające zagrożenie dla ludzkości i całego uniwersum, które sprawia, że oni sami sobie nie poradzą. Bardzo zaskakujące jest to, że największe zagrożenie wygląda dokładnie jak Doktor Strange.

W obsadzie są Benedict Cumberbatch, Benedict Wong Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor i Xochitl Gomez w roli nowej superbohaterki zwanej America Chavez. Za kamerą stoi Sam Raimi, którego Spider-Man 2 jest uważany za najlepszy film komiksowy w historii.

Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa - premiera w maju 2022 roku.

Doktor Strange 2 - wyciek fabuły

11 listopada 2021 roku prezentowaliśmy wyciek fabuły z reddita. Wówczas nie wiedzieliśmy, czy jest prawdziwy, ale zwiastun (podobnie jak teaser) potwierdza część poruszanych tam wątków. Jeśli nie czytaliście, możecie to nadrobić. SPOILERY!