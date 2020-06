Glee - Lea Michele przeprasza za swoje zachowanie wobec koleżanki z planu serialu

fot. FOX

We wtorek, 2 czerwca, Samantha Ware, oskarżyła gwiazdę Glee, Leę Michele o to, że zrobiła z jej życia piekło, gdy razem pracowały na planie wspomnianej produkcji Foxa. Aktorka odniosła się do postu wrzuconego przez Michele, w którym ta wsparła ruch #BlackLivesMatters. Ware poparli inni członkowie obsady Glee, Alex Newell, Amber Riley i Dabier Snell. Michele postanowiła odpowiedzieć na te zarzuty. W sieci i zamieściła długie przeprosiny.

Aktorka napisała, że jedną z najważniejszych lekcji z ostatnich kilku tygodni jest to, że musimy poświęcić czas na słuchanie i poznawanie perspektyw innych ludzi lub czegokolwiek, co możemy zrobić, aby pomóc w rozwiązaniu problemu niesprawiedliwości, z jakim się spotykają.

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Lea Michele (@leamichele) Cze 3, 2020 o 4:03 PDT

W dalszej części postu zaznaczyła, że nie pamięta, aby kiedykolwiek zachowywała się źle w stosunku do Ware i stwierdziła, że nigdy nie osądzała innych ani po ich pochodzeniu, ani kolorze skóry.