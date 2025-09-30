Reklama
Glina. Nowy rozdział - pełny zwiastun. Ten polski serial może być hitem jesieni

Glina. Nowy rozdział to jeden z najbardziej oczekiwanych seriali jesieni 2025 roku. Kontynuacja kultowego polskiego hitu otrzymała nowy zwiastun, który zapowiada premierę na platformie SkyShowtime.
Glina (2025) fot. Bartosz Mrozowski
Glina. Nowy rozdział to kontynuacja serialu Glina, który swego czasu bił rekordy popularności. Nowa produkcja powstała we współpracy platformy streamingowej SkyShowtime i Telewizji Polskiej, a za realizację odpowiada Apple Film. W dniu premiery widzowie zobaczą od razu dwa odcinki.

Glina. Nowy rozdział - zwiastun

Glina. Nowy rozdział - opis fabuły

Policjanci ze stołecznego wydziału zabójstw codziennie stają twarzą w twarz z przemocą, śmiercią i najciemniejszą stroną ludzkiej natury. Do doświadczonych komisarzy Banasia (Maciej Stuhr) i Jóźwiaka (Jacek Braciak) dołącza młoda, ambitna aspirantka Tamara Rudnik (Nela Maciejewska). Już na początku swojej służby zostaje rzucona w sam środek brutalnej rzeczywistości warszawskiego półświatka, gdzie granice między dobrem a złem coraz bardziej się zacierają. Kolejne śledztwa rodzą więcej pytań niż odpowiedzi, a policjanci muszą zmierzyć się nie tylko z bezwzględnym światem przestępczym, lecz także z własnymi demonami.

Glina. Nowy rozdział (2025)

arrow-left
Glina. Nowy rozdział (2025)
fot. SkyShowtime
arrow-right

Glina. Nowy rozdział - ekipa serialu

Za reżyserię kontynuacji odpowiadają Władysław Pasikowski (Kroll, Psy) oraz Dariusz Jabłoński (Zasada przyjemności, Wino truskawkowe). Scenariusz – podobnie jak w poprzednich sezonach – napisał Maciej Maciejewski. Zdjęcia stworzyli Magdalena Górka (Jack Strong, Star Trek: Strange New Worlds) oraz Piotr Lenar (Pitbull, Kryminalni). Muzykę skomponował Michał Lorenc.

Glina. Nowy rozdział - obsada

Na ekranie powracają dobrze znani bohaterowie grani przez Macieja Stuhra, Jacka Braciaka, Annę Cieślak i Agnieszkę Pilaszewską. Do obsady dołączyła także Nela Maciejewska jako jedna z nowych kluczowych postaci. W nowych rolach występują również Adrianna Biedrzyńska, Jacek Bursztynowicz, Renata Dancewicz, Jerzy Fedorowicz, Piotr Deskur, Weronika Książkiewicz, Olgierd Łukaszewicz, Andrzej Musiał, Agnieszka Podsiadlik, Joanna Sydor oraz Piotr Stramowski.

Glina. Nowy rozdział – premiera w SkyShowtime odbędzie się 16 października.

Źródło: SkyShowtime

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  skyshowtime 
zwiastun glina
