Glina. Nowy rozdział - pełny zwiastun. Ten polski serial może być hitem jesieni

Glina. Nowy rozdział to kontynuacja serialu Glina, który swego czasu bił rekordy popularności. Nowa produkcja powstała we współpracy platformy streamingowej SkyShowtime i Telewizji Polskiej, a za realizację odpowiada Apple Film. W dniu premiery widzowie zobaczą od razu dwa odcinki.

Glina. Nowy rozdział - zwiastun

Glina. Nowy rozdział - opis fabuły

Policjanci ze stołecznego wydziału zabójstw codziennie stają twarzą w twarz z przemocą, śmiercią i najciemniejszą stroną ludzkiej natury. Do doświadczonych komisarzy Banasia (Maciej Stuhr) i Jóźwiaka (Jacek Braciak) dołącza młoda, ambitna aspirantka Tamara Rudnik (Nela Maciejewska). Już na początku swojej służby zostaje rzucona w sam środek brutalnej rzeczywistości warszawskiego półświatka, gdzie granice między dobrem a złem coraz bardziej się zacierają. Kolejne śledztwa rodzą więcej pytań niż odpowiedzi, a policjanci muszą zmierzyć się nie tylko z bezwzględnym światem przestępczym, lecz także z własnymi demonami.

Glina. Nowy rozdział - ekipa serialu

Za reżyserię kontynuacji odpowiadają Władysław Pasikowski (Kroll, Psy) oraz Dariusz Jabłoński (Zasada przyjemności, Wino truskawkowe). Scenariusz – podobnie jak w poprzednich sezonach – napisał Maciej Maciejewski. Zdjęcia stworzyli Magdalena Górka (Jack Strong, Star Trek: Strange New Worlds) oraz Piotr Lenar (Pitbull, Kryminalni). Muzykę skomponował Michał Lorenc.

Glina. Nowy rozdział - obsada

Na ekranie powracają dobrze znani bohaterowie grani przez Macieja Stuhra, Jacka Braciaka, Annę Cieślak i Agnieszkę Pilaszewską. Do obsady dołączyła także Nela Maciejewska jako jedna z nowych kluczowych postaci. W nowych rolach występują również Adrianna Biedrzyńska, Jacek Bursztynowicz, Renata Dancewicz, Jerzy Fedorowicz, Piotr Deskur, Weronika Książkiewicz, Olgierd Łukaszewicz, Andrzej Musiał, Agnieszka Podsiadlik, Joanna Sydor oraz Piotr Stramowski.

Glina. Nowy rozdział – premiera w SkyShowtime odbędzie się 16 października.