Gliniarz z Beverly Hills 4 - wybrano reżysera kontynuacji powstającej dla Netflixa

fot. materiały promocyjne

Gliniarz z Beverly Hills 4 od wielu lat jest w planach, ale pomimo różnych prób, wciąż nie udało się go zrealizować. Sam Eddie Murphy wspominał rok temu w jednym z wywiadów, że plany na realizacje kontynuacji są w toku od 15 lat.

Wygląda jednak na to, że projekt wreszcie nabiera rumieńców. Jak donosi portal Deadline, początkujący reżyser Mark Molloy został wybrany do nakręcenia czwartej części. Eddie Murphy ma powrócić do roli Axela Foleya, a dystrybucją zajmie się Netflix. Jerry Bruckheimer będzie producentem, natomiast scenariusz napisze Will Beal.

Molloy zastąpi Adila El Arbiego i Bilalla Fallaha, którzy wybrali pracę nad Batgirl. Nie ustalono jeszcze zbliżonej daty rozpoczęcia prac na planie Gliniarza z Beverly Hills 4. Przypomnijmy, że prawa do realizacji filmu zostały wykupione przez Netflixa od Paramount. Pierwszy film z serii zadebiutował w kinach w 1984 roku.

fot. materiały prasowe