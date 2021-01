God of War: Ragnarok może trafić także na PlayStation 4

Sukces God of War sprawił, że nadciąga kontynuacja. Gra God of War 2: Ragnarok zapowiedziana została na ten rok i jak dotąd wyłącznie na konsolę PS5. David Jaffe, były pracownik Santa Monica Studios, uważa jednak, że Sony celowo nie informuje graczy o przygotowywaniu gry na poprzednią generację, aby jak najwięcej osób sięgnęło po ten tytuł na PS5.

Zdaniem byłego pracownika Santa Monica Studios, nowe przygody Kratosa również zostaną wydane na PS4. Swoją opinię Jaffe podpiera słowami Jima Ryana, szefa Sony Interactive Entertainment, który swego czasu zapowiedział, że firma będzie jeszcze wspierać PlayStation 4 przez kolejne lata. Dowodem tego mają być takie gry, jak Marvel Spider-Man: Miles Morales czy Horizon: Forbidden West oraz Sackboy: A Big Adventure, które już wyszły na PS4 i PS5, albo będą miały wkrótce premierę na obu platformach.

Seems like #GodOfWarRagnarok will be cross-gen title after all!

“I’m sure the next #GodofWar will be #PS4,#PS5. Of course it will” david jaffe says.

W or L?🤔 pic.twitter.com/UJSsLRIWCu

— Joe Miller (@JoeMiller101) January 6, 2021