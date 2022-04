God of War: Ragnarok - premiera bez kolejnych opóźnień? Twórcy odpowiadają

fot. SIE

Trwają prace nad grą God of War 2: Ragnarok, ale gracze nadal nie wiedzą, kiedy będą mogli w nią zagrać. Sony w tym temacie milczy, a to rodzi spekulacje, że tegoroczna premiera może nie dojść do skutku. Twórcy natomiast uspokajają i przekonują, że z tytułem nic złego się nie dzieje, jest on szykowany zgodnie z planem i zostanie wydany w tym roku.

Jako pierwszy całą sprawę skomentował Cory Barlog, choć zrobił to w dość tajemniczy sposób.

Gwarantuję wam, że jak tylko będziemy mogli się czymś z wami podzielić, to się tym z wami podzielimy - napisał Barlog.

Więcej w temacie do powiedzenia miał Bruno Velazquez, który odpowiada za reżyserię animacji. On wprost napisał na Twitterze, że gra ukaże się w tym roku.

https://twitter.com/brunovelazquez/status/1516797475645911042

Przypominamy, że nowe przygody Kratosa i Atreusa już raz zostały opóźnione. Pozostaje trzymać kciuki, że będzie tak, jak obiecują twórcy i kolejnych przesunięć premiery już nie będzie.

God of War: Ragnarok

