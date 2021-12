God of War: Ragnarok - prawdopodobna data premiery gry wyciekła do sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. SIE

Wygląda na to, że data premiery God of War: Ragnarok nie jest już tajemnicą. Jak donosi profil PlayStation Game Size na Twitterze, w bazie danych PS można doszukać się wzmianki o terminie 30 września 2022 roku. To piątek, co dodaje tej nieoficjalnej informacji wiarygodności, bo to właśnie w tym dniu tygodnia na rynek najczęściej trafiają wyczekiwane produkcje. Warto również zaznaczyć, że większość odsłon serii debiutowała w marcu, ale z uwagi na nieprzewidywalną sytuację na rynku gier i technologii trudno oczekiwać dalszego trzymania się tej "tradycji". Szczególnie, że w pierwszej połowie roku na konsole PlayStation trafi m.in. Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7 czy Forspoken.

Oczywiście nie można wykluczyć, że mamy tu do czynienia po prostu z placeholderem, czyli tymczasową datą premiery używaną do czasu ujawnienia tej oficjalnej. Zwraca na to uwagę również PlayStation Game Size. Z uwagi na to radzimy podchodzić do tej plotki z dystansem. Wszystko stanie się jasne dopiero w momencie potwierdzenia przez twórców lub wydawcę.

https://twitter.com/PlaystationSize/status/1475511852096528399

God of War: Ragnarok zmierza na konsole PlayStation 4 i PS5. Gra ma być zwieńczeniem przygody Kratosa i Atreusa w świecie znanym z mitologii nordyckiej.

God of War: Ragnarok

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.