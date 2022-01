God of War – dzięki moderom grę odpalimy na Windowsie 7, 8 oraz 8.1

fot. SIE

Według najnowszej ankiety Steama użytkownicy komputerów z Windowsem 10 i 11 stanowią obecnie blisko 92% klientów platformy Valve. Nic dziwnego, że to na wsparciu dla tego oprogramowania skupiają się twórcy najbardziej wymagających gier klasy AAA, np. pecetowej odsłony God of War. Gracze korzystający ze starszych systemów Microsoftu, w tym m.in. Windowsa 7, 8 oraz 8.1, nie mogą odpalić tej produkcji.

Tak przynajmniej głosi oficjalna specyfikacja techniczna dystrybutora, gdyż moderom udało się obejść to ograniczenie. Dzięki pracy użytkowników okt04175 oraz alan2350 wspomniany tytuł odpalimy także na wcześniejszych wersjach Windowsa.

Aby oddać grę szerszemu gronu odbiorców, moderzy sięgnęli po narzędzia umożliwiające zmianę sposobu, w jaki tytuł wykrywa wersję oprogramowania zainstalowaną na komputerze. Po dokonaniu odpowiednich zmian w plikach gry ta nie odpali się już na Windowsie 10 bądź 11, jeśli w międzyczasie postanowimy zaktualizować peceta. To nie jest jednak zbyt duży problem, gdyż oprogramowanie zawsze można pobrać ponownie bądź zweryfikować poprawność plików za pośrednictwem steamowych narzędzi.

Windows 7 Patch for God of War dostępny jest na stronie NexusMods wraz ze szczegółową instrukcją instalacji paczek niezbędnych do zmodyfikowania plików gry.