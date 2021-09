God of War: Ragnarok - jest pierwszy zwiastun gry! Pełen furii Kratos powraca

fot. SIE

God of War: Ragnarok oficjalnie zapowiedziano we wrześniu 2020 roku. Pod koniec transmisji zorganizowanej przez Sony zaprezentowano krótki teaser, który przedstawiał jedynie logo gry oraz informował o dacie premiery w 2021 roku. Niestety kilka miesięcy później poinformowano, że twórcy potrzebują więcej czasu i produkcja zadebiutuje dopiero rok później. Niestety przy okazji tego ogłoszenia zabrakło szczegółów czy jakichkolwiek materiałów prezentujących nową przygodę Kratosa. Zmieniło się to dopiero teraz, bo na wrześniowym wydarzeniu o nazwie PlayStation Showcase 2021 przedstawiono pierwszy, konkretny zwiastun, na dodatek z wieloma fragmentami rozgrywki!

Niestety zabrakło tej najważniejszej informacji, czyli daty premiery gry. Nadal nie wiemy, kiedy God of War: Ragnarok trafi w ręce graczy, ale nie pozostaje nic innego, jak tylko trzymać kciuki, że nie trzeba będzie na to zbyt długo czekać.