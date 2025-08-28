placeholder
Reklama
placeholder

Twórcy God of War Ragnarök szukają rąk do pracy nad nową grą

Od wydania gry God of War Ragnarök w listopadzie 2022 roku, studio Santa Monica Studio milczy na temat swojej następnej produkcji. Nie wiemy jeszcze, nad jaką grą pracuje zespół Cory'ego Barloga, ale wiadomo, że studio prowadzi intensywną rekrutację.
Reklama
placeholder
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  God of War Ragnarok 
Santa Monica Studios
God of War: Ragnarok - PC fot. SIE
Reklama

Jedno z ogłoszeń o pracę rzuca nowe światło na ich plany. Studio poszukuje obecnie Starszego Projektanta Walki (Senior Combat Designer). Do jego zadań będzie należało projektowanie i wdrażanie wrogów oraz bossów w nadchodzącej produkcji studia. Ogłoszenie dotyczy osoby, która będzie miała wpływ na różne aspekty gry, takie jak animacje, system walki i projekt postaci.

Wymagania, jakie stawia studio kandydatom na to stanowisko, są szczególnie interesujące. Wśród nich pojawia się jeden kluczowy zapis: przyszły pracownik musi być w stanie "rozmawiać i szczegółowo omawiać systemy walki, mechaniki oraz wrogów w co najmniej jednej grze action-RPG z widokiem z perspektywy trzeciej osoby, z walką w zwarciu".

Ten opis idealnie pasuje do serii God of War. Czy możemy więc mieć nadzieję na kolejną odsłonę przygód Kratosa lub na zupełnie nową, ale równie ambitną produkcję? Jest jeszcze za wcześnie, by udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale fanom marki nie pozostaje nic innego, jak tylko trzymać za to kciuki. 

Źródło: job-boards.greenhouse.io

Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  God of War Ragnarok 
Santa Monica Studios
Reklama
placeholder
Powiązane treści
God of War Ragnarok
-

God of War Ragnarok debiutuje na PC. Zobaczcie premierowy zwiastun gry

Od dziś także posiadacze PC mogą na swoich sprzętach przeżyć niezapomnianą przygodę z God of War...

God of War Ragnarok: Valhalla
-

God of War Ragnarok: Valhalla zadebiutuje w tym miesiącu. Nowa zawartość za darmo

Twórcy God of War Ragnarok przygotowali niespodziankę dla graczy i zapowiedzieli, że już wkrótce...

Powiązane gry

Najnowsze

1 Starfield
-

Starfield nie przestaje się rozwijać. W planach kolejne DLC

2 Avengers
-
Spoilery

Do Avengers: Doomsday wkroczy kolejna grupa Mścicieli. Jej skład to najpiękniejszy prezent Marvela

3 Spider-Man: Daleko od domu
-

Nowe informacje na temat Spider-Mana 4. Punisher odegra ważną rolę; sceny akcji wbiją w fotel

4 Monster: The Ed Gein Story
-

Głośna seria Netflixa wraca. Pierwsze zdjęcia i data premiery Monster: The Ed Gein Story

5 Sisu 2
-

Kontynuacja Sisu z krwawym zwiastunem. Bohater stanie naprzeciw Armii Czerwonej

6 Syn Cieśli
-

Zwiastun kontrowersyjnego religijnego filmu. Nicholas Cage w roli głównej

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e165

Moda na sukces

s15e14

Masterchef (US)

s11e06

Wykute w ogniu

s11e07

Wykute w ogniu

s38e156

Zatoka serc

s38e157

Zatoka serc

s38e158

Zatoka serc

s02e10
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Armie Hammer
Armie Hammer

ur. 1986, kończy 39 lat

David Fincher
David Fincher

ur. 1962, kończy 63 lat

Jason Priestley
Jason Priestley

ur. 1969, kończy 56 lat

Katie Findlay
Katie Findlay

ur. 1990, kończy 35 lat

Jennifer Coolidge
Jennifer Coolidge

ur. 1961, kończy 64 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

7

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

8

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

9

Nowe odcinki Na dobre i na złe. Kiedy premiera sezonu?

10

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV