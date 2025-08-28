Twórcy God of War Ragnarök szukają rąk do pracy nad nową grą
Od wydania gry God of War Ragnarök w listopadzie 2022 roku, studio Santa Monica Studio milczy na temat swojej następnej produkcji. Nie wiemy jeszcze, nad jaką grą pracuje zespół Cory'ego Barloga, ale wiadomo, że studio prowadzi intensywną rekrutację.
Jedno z ogłoszeń o pracę rzuca nowe światło na ich plany. Studio poszukuje obecnie Starszego Projektanta Walki (Senior Combat Designer). Do jego zadań będzie należało projektowanie i wdrażanie wrogów oraz bossów w nadchodzącej produkcji studia. Ogłoszenie dotyczy osoby, która będzie miała wpływ na różne aspekty gry, takie jak animacje, system walki i projekt postaci.
Wymagania, jakie stawia studio kandydatom na to stanowisko, są szczególnie interesujące. Wśród nich pojawia się jeden kluczowy zapis: przyszły pracownik musi być w stanie "rozmawiać i szczegółowo omawiać systemy walki, mechaniki oraz wrogów w co najmniej jednej grze action-RPG z widokiem z perspektywy trzeciej osoby, z walką w zwarciu".
Ten opis idealnie pasuje do serii God of War. Czy możemy więc mieć nadzieję na kolejną odsłonę przygód Kratosa lub na zupełnie nową, ale równie ambitną produkcję? Jest jeszcze za wcześnie, by udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale fanom marki nie pozostaje nic innego, jak tylko trzymać za to kciuki.
Źródło: job-boards.greenhouse.io
