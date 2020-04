God of War: Wielkie popiersie Kratosa, cena również... Szykujecie portfele?

Drugie urodziny God of War to doskonała okazja do tego, by ujawnić nowe gadżety dla fanów. Twórcy wykorzystali tę okazję do przedstawienia książki z informacjami i szkicami ze świata gry, a także... imponującego popiersia Kratosa. Gadżet jest naturalnych rozmiarów i wykonano go z dbałością o najdrobniejsze szczegóły.

Za stworzenie popiersia odpowiada firma Gaming Heads, mająca doświadczenie w tego typu projektach. Całość powstała z materiału o nazwie polystone, czyli syntetycznego kamienia i jest ręcznie malowana, co pozwala na odpowiednie odwzorowanie detali, takich jak zmarszczki, blizny czy pojedyncze włosy na brodzie. Wymiary gadżetu to 66 cm x 38 cm x 48 cm. Z tak dużym rozmiarem wiąże się jednak równie wielka cena - zainteresowani fani będą musieli sięgnąć do portfela po aż 799,99$, czyli około 3350 zł. Warto również się śpieszyć bo nakład jest limitowany do jedynie 500 egzemplarzy.

God of War - popiersie Kratosa