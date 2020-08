Godfall – pierwszy „looter slasher” bez tajemnic. Zobacz obszerny gameplay

Gearbox Publishing

Główną „gwiazdą” sierpniowego State of Play było nadchodzące Godfall, które sami autorzy nazywają pierwszą grą z gatunku "looter slasher". To właśnie temu tytułowi poświecono najwięcej czasu. W trakcie trwania prezentacji pokazano obszerny gameplay, a towarzyszący mu komentarz skupiał się przede wszystkim na systemie walki. Jak mówią twórcy, ma on wymagać nie tylko zdobywania przez nas coraz lepszego wyposażenia, ale też i premiować umiejętności graczy.

Gra zaoferuje pięć klas uzbrojenia. Będą to długie miecze, włócznie, podwójne ostrza, dwuręczne młoty i potężne, dwuręczne miecze. Każda z nich zaoferuje różne ataki, ciosy specjalne i niszczycielskie kombosy. Oprócz tego bohaterowie będą mogli korzystać także z tarcz. Te posłużą nie tylko do defensywy, ale też i ofensywy, a nawet… miotania nimi niczym Kapitan Ameryka.

Godfall trafi na PC oraz konsolę PlayStation 5 pod koniec tego roku. Dokładnej daty nie podano, ale można spodziewać się, że będzie to jeden z tytułów startowych PS5.