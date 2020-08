Crash Bandicoot 4 na nowych materiałach z rozgrywki. Twórcy potwierdzają brak mikrotransakcji

Activision

Podczas sierpniowego State of Play nie zabrakło nowych informacji na temat Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Zaprezentowano nowy materiał z rozgrywki, który przedstawiał m.in. kilka grywalnych postaci, w które będą mogli wcielić się gracze. Poza Crashem i Coco będą to także Neo Cortex oraz Dingodile. Pokazano również wybrane stroje dla bohaterów i raz jeszcze podkreślono, że wszystkie takie kostiumy będziemy mogli zdobyć wyłącznie poprzez rozgrywkę, a gra nie będzie zawierać żadnych mikrotransakcji.

Twórcy zapewniają też, że zależy im na tym, by gra przypadła do gustu zarówno fanom serii, jak i osobom, które nigdy wcześniej nie miały z nią do czynienia. O tym czy faktycznie udało im się zrealizować te ambitne założenia przekonamy się już 2 października tego roku. To właśnie tego dnia Crash Bandicoot 4: It's About Time zadebiutuje na konsolach PlayStation 4 i Xbox One.