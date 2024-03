Godzilla i Kong: Nowe imperium - jak Godzilla Minus One ulepszyła film? Reżyser wyjawia

fot. © cedricdumler ©️WarnerBros

Godzilla i Kong: Nowe imperium wejdzie do kin pod koniec marca. W filmie Tytani znowu staną do walki. W oficjalnym opisie dystrybutora możemy przeczytać, że potężny Kong i przeraźliwy Godzilla są zmuszeni stawić czoło kolosalnemu, nieodkrytemu zagrożeniu, kryjącemu się w naszym świecie. Stawia ono pod znakiem zapytania istnienie potworów… oraz nasze.

Godzilla i Kong: Nowe imperium lepszy dzięki japońskiemu filmowi

Reżyser Adam Wingard w rozmowie z io9 zdradził, w jaki sposób Godzilla Minus One, która miał premierę w 2023 roku, wpłynęła na nadchodzącą produkcję.

W naszym filmie jest ujęcie, w którym Godzilla chodzi po Rzymie oraz następuje zbliżenie na jej stopy miażdżące budynek, na którego ścianie znajduje się jej mural. Pamiętam, że pracowaliśmy nad tą sekwencją i coś było z nią nie tak. Po prostu nie wyglądała na potężną. To znaczy, tak, miażdży budynek, ale nie miało to mocy.

Dodał, że ciągle miał to z tyłu głowy, ale w tym czasie robili mnóstwo innych rzeczy. Jednak gdy reżyser zobaczył zwiastun Godzilli Minus One, która nie należy do MonsterVerse, już wiedział, jak naprawić tę scenę.

A potem pojawił się zwiastun Godzilla Minus One i jest tam to fantastyczne ujęcie, w którym widać zbliżenie stopy Godzilli, gdzie stawia stopę, co unosi przed nią ziemię. Jakby jej kroki były tak ciężkie, że podnosi w górę grunt. Gdy tylko to zobaczyłem, zabrałem iPhone'a do biura kierownika ds. efektów wizualnych Alessandro Ongaro. Pokazałem mu tę scenę i powiedziałem: "To właśnie musimy zrobić z naszym ujęciem".

Przypomnijmy, że Godzilla Minus One zdobyła Oscara za najlepsze efekty specjalne, mimo że budżet filmu był niezwykle skromny w porównaniu do hollywoodzkich blockbusterów. Dla porównania budżet produkcji Godzilla vs. Kong wynosił 155-200 mln dolarów, podczas gdy japoński obraz posiadał budżet w granicach zaledwie 10-12 mln dolarów.

Godzilla i Kong: Nowe imperium - polska premiera odbędzie się 28 marca, ale już 27 marca będzie można obejrzeć pokazy przedpremierowe filmu.