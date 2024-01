Godzilla i Kong - reżyser o zmianie wyglądu tytułowych potworów. Wyjaśnia powody

fot. © cedricdumler ©️WarnerBros

Godzilla i Kong: Nowe imperium to kolejna odsłona uniwersum MonsterVerse, w którym tytułowe potwory staną ramię w ramię. Za kamerą powraca reżyser Godzilla kontra Kong, Adam Wingard, który w rozmowie z magazynem Total Film wyjaśnił powody stojące za tym, dlaczego obaj Tytani mają nowy wygląd w nadchodzącym widowisku.

Godzilla i Kong - wygląda potworów

Tak mówi o zmianie Godzilli:

- W poprzednim filmie chciałem, aby Godzilla miał ciągłość, więc aby wyglądał tak jak w Królu potworów i w filmie z 2014 roku. Nie miałem więc okazji zrobić własnej wersji Godzilli. Teraz chciałem podejść inaczej do kolców na plecach i spróbować użyć innych kolorów. Nie chciałem, aby było to losowe: to wszystko ma związek z fabułą.

A tak o Kongu:

- Podobnie podszedłem do Konga. Też chciałem dać mu nowy wizerunek. Daliśmy mu dłuższą brodę, więcej siwych włosów i inne rzeczy.

Poprzez "inne rzeczy" prawdopodobnie ma na myśli fakt, że Kong w zwiastunie jest widziany z żelazną rękawicą. Nie wiadomo nic o tym, ani skąd ją ma, ani co mu daje.

Godzilla i Kong - hołd dla pierwowzoru

Adam Wingard tłumaczy magazynowi, że jest wielkim fanem japońskich filmów o Królu Potworów produkowanych przez studio Toho. Najbardziej podoba mu się końcówka serii Shōwa. Lubi to, jak świetnie się bawili z tymi postaciami i ile wielkich pomysłów tam się znalazło. W Godzilla kontra Kong były nawiązania i smaczki z japońskich pierwowzorów. Obiecuje, że w Godzilla i Kong fani także mogą takich rzeczy wypatrywać.

Godzilla i Kong - premiera 19 kwietnia 2024 roku w kinach.