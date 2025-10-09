Godzilla łączy siły z mocarzem Marvela. Najbardziej „szalony i niebezpieczny” crossover w historii

Fot. Marvel

Godzilla: Infinity Roar będzie składać się pięciu numerów. Scenarzystą komiksu jest Gerry Duggan, a rysunkami zajmie się Javier Garrón. Współpracowali już razem przy głośnej serii Godzilla Destroys the Marvel Universe. To więc nie ich pierwsze tango z Królem Potworów.

Godzilla: Infinity Roar będzie więc kolejnym rozdziałem epickiego crossovera między Królem Potworów i komiksowym uniwersum Marvela. W jego ramach dostaliśmy już wspomniany wyżej tytuł Godzilla Destroys the Marvel Universe, a także one shoty z serii Godzilla vs. znani superbohaterowie.

Tym razem Godzilla po walce z superbohaterami na Ziemi postanawia wyruszyć w kosmos. Ponoć czytelnicy mają być gotowi na jedną z najbardziej przerażających transformacji w historii Króla Potworów, ponieważ bestia połączy siły z Knullem. To prawdziwy mocarz Marvela, znany również jako Król w Czerni bądź Bóg Symbiontów.

Zapowiedź pierwszego numeru i opis fabuły Godzilla: Infinity Roar znajdziecie poniżej.

GODZILLA: INFINITY ROAR #1

Większość gwiazd filmowych potrafi być wrzodem na dupie, ale nie Godzilla. Współpraca z nią to prawdziwy zaszczyt i przyjemność, a zabawa przeniesie się teraz do kosmosu – powiedział Duggan. – Mogę zdradzić, że pomysły, które teraz wchodzą w życie, sprawiają, że będzie to największy, najbardziej szalony i niebezpieczny crossover w historii Godzilli. Uniwersum Marvela nigdy nie było w większym niebezpieczeństwie! Do zobaczenia w kosmosie.