Godzilla łączy siły z mocarzem Marvela. Najbardziej „szalony i niebezpieczny” crossover w historii
Na nowojorskim Comic-Conie zapowiedziano serię Godzilla: Infinity Roar, w której Król Potworów połączy siły z Knullem, potężnym antagonistą ze świata Marvela.
Godzilla: Infinity Roar będzie składać się pięciu numerów. Scenarzystą komiksu jest Gerry Duggan, a rysunkami zajmie się Javier Garrón. Współpracowali już razem przy głośnej serii Godzilla Destroys the Marvel Universe. To więc nie ich pierwsze tango z Królem Potworów.
Godzilla: Infinity Roar będzie więc kolejnym rozdziałem epickiego crossovera między Królem Potworów i komiksowym uniwersum Marvela. W jego ramach dostaliśmy już wspomniany wyżej tytuł Godzilla Destroys the Marvel Universe, a także one shoty z serii Godzilla vs. znani superbohaterowie.
Tym razem Godzilla po walce z superbohaterami na Ziemi postanawia wyruszyć w kosmos. Ponoć czytelnicy mają być gotowi na jedną z najbardziej przerażających transformacji w historii Króla Potworów, ponieważ bestia połączy siły z Knullem. To prawdziwy mocarz Marvela, znany również jako Król w Czerni bądź Bóg Symbiontów.
Zapowiedź pierwszego numeru i opis fabuły Godzilla: Infinity Roar znajdziecie poniżej.
Źródło: CBR
