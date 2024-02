Godzilla Minus One kończy szturm box office. Reżyser: "Wierzę, że jeszcze go zobaczymy"

Toho

Reklama

1 lutego Godzilla Minus One na dobre zniknęła z kin na całym świecie - jej marsz w box office można jednak uznać za gigantyczny sukces. Przypomnijmy, że produkcja o budżecie zaledwie ok. 10 mln USD zebrała w skali globalnej 105,4 mln USD, z czego aż 56,4 mln USD pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. To zresztą trzeci najlepszy wynik w historii jeśli chodzi o zagraniczne tytuły na amerykańskim rynku po rezultatach Przyczajonego tygrysa, ukrytego smoka (128 mln USD) i Życie jest piękne (57,6 mln USD).

Reżyser Minus One, Takashi Yamazaki, postanowił w mediach społecznościowych podziękować amerykańskim widzom za tak entuzjastyczne przyjęcie jego filmu:

W sieci pojawiło się tak wiele wpisów nawiązujących do pożegnania Godzilli, że napełnia mnie to smutkiem. Wierzę, że jeszcze go zobaczymy. Szczere tweety na ten temat podnoszą mnie na duchu. Godzilla - dałeś z siebie wszystko! Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom USA, którzy pokochali Minus One.

Na razie nie wiemy, kiedy Godzilla Minus One zadebiutuje na amerykańskim rynku w wersji cyfrowej - najprawdopodobniej stanie się to w ciągu najbliższych miesięcy.

Największe (i najmniejsze) potwory z filmów, seriali i gier - znamy ich rozmiary. Godzilla mikrusem przy zwycięzcy