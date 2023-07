Godzilla Minus One - teaser nowego filmu o Królu potworów prosto z Japonii

Materiały prasowe

Godzilla Minus One to film realizowany przez studio Toho, który zadebiutuje w Japonii jeszcze w tym roku. Do sieci trafiły pierwsze materiały promujące to widowisko.

Najnowsze widowisko będzie 33. filmową odsłoną ataku Godzilli zrealizowaną w Japonii i piątą jeśli weźmiemy pod uwagę epokę Reiwai. Autorem scenariusza, producentem i reżyserem widowiska jest Takashi Yamazaki, najbardziej znany z filmów Stand by Me Doraemon i Lupin III: The First. Na Twitterze opublikowano pierwszy teaser. Wydarzenia w filmie dziać się będą tuż w okresie po zakończeniu II wojny światowej.

Godzilla Minus One - teaser filmu

https://twitter.com/Godzilla_Toho/status/1678842213827223561

Godzilla Minus One - plakat

https://twitter.com/Godzilla_Toho/status/1678841819121999873

Godzilla Minus One w Stanach Zjednoczonych zadebiutuje 1 grudnia 2023 roku.