Godzilla - tak mógł wyglądać potwór w latach 90. Fan pokazuje szkic Ricardo Delgado

Godzilla obecnie ma się naprawdę dobrze w kinie amerykańskim i widzowie chętnie oglądają starcia wielkich potworów na dużym ekranie. Jednak kaiju musiały po latach zadbać o swoją reputację, bo całkowicie nie udał się amerykański remake Godzilli z 1998 roku. Krytykowano film, ale też projekt wyglądu tytułowego monstrum.

Produkcja miała zostać zrealizowana jednak nieco wcześniej, bowiem już w 1994 roku planowano stworzenie tego filmu. Jeden z fanów zamieścił w sieci szkice koncepcyjne, które zrealizowali Ricardo Delgado i Carlos Huante. Widzimy na nich Godzillę oraz Gryfa. Ostatecznie projekt zmienił wykonawców i po kilku latach widzowie otrzymali zupełnie inaczej wyglądający film, który nie przypadł do gustu widzom. Zobaczcie szkice:

Yep, that’s my Godzilla, along with the Gryphon character magnificently realized by master creature designer #carloshuante https://t.co/2SZUTPW32k

— Ricardo Delgado (@Delgadosaurus) March 5, 2020