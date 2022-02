Gogle od Apple napędzi autorski system realityOS

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: rendersbyian.com

Plotki o rzekomym sprzęcie do obsługi technologii AR oraz VR od Apple krążą po sieci od dawna. Już w 2017 roku redakcja serwisu Bloomberg wpadła na trop tajemniczego systemu operacyjnego Apple o nazwie realityOS, który wiązano z nowym, innowacyjnym produktem z branży VR/AR. Niestety, system funkcjonował wyłącznie w sferze domysłów i nie doczekał się rynkowego debiutu.

Sytuacja może ulec zmianie w 2022 roku. Rens Verhoeven, twórca aplikacji na iOS-a, 17 stycznia opublikował tweeta z kodem źródłowym App Store sugerującym istnienie platformy opisanej jako com.apple.platform.realityos:

Ta pojedyncza linijka w teorii mogła być pozostałością po pracach nad realityOS sprzed lat, jednak twitterowicz Nicolás Álvarez wyspecjalizowany w przeszukiwaniu githubowych repozytoriów natrafił na kolejny trop sugerujący, że Apple aktywnie zajmuje się rozwojem tego systemu. W jednym z publicznych repozytoriów korporacji odnalazł frazy TARGET_FEATURE_REALITYOS oraz realityOS.

Firma najprawdopodobniej upubliczniła ten fragment kodu omyłkowo, gdyż szybko usunęła interesującą gałąź z publicznego repozytorium na GitHubie. Álvarezowi udało się jednak dotrzeć do jej zarchiwizowanej wersji, który pozwala przypuszczać, że Apple faktycznie aktywnie zajmuje się rozwojem realityOS.

Dodajmy do tego grudniowe ogłoszenie o pracę dla specjalistów z sektora AR/VR, liczne przecieki ze strony Bloomberga czy prognozy cenionego analityka branżowego Ming-Chi Kuo, a rychły debiut gogli Apple niemal stanie się faktem. Mówi się, że sprzęt może zostać zaprezentowany szerokiej publiczności już w drugiej połowie roku, a do pierwszych konsumentów ma trafić w 2023 roku. Nie będą to budżetowe gogle pokroju Oculusa Quest 2 lecz sprzęt dla zamożnych klientów. Podobni specjaliści Apple wycenili pierwszy komercyjny zestaw AR korporacji na 2000 dolarów.