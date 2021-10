Gomorra - 5. sezon serialu w listopadzie w HBO GO

fot. materiały prasowe

5. sezon serialu Gomorra to niezwykle oczekiwany finał kultowego serialu Sky Original wyprodukowanego przez Cattleya, część ITV Studios, we współpracy z Beta Film. Nowy sezon zadebiutuje dwoma odcinkami 20 listopada w HBO GO. W każdą sobotę będą się pojawiały premiery kolejnych dwóch odcinków.

Ostatni sezon rozpoczyna się w momencie, gdy starcie między Levantesem a Patrizią pozostawiło Neapol w gruzach, zmuszając Genny'ego do porzucenia marzeń o normalności i powrocie do działania. Gdy policja deptała mu po piętach, Genny został zmuszony do ukrycia się, sam, bez Azzury i małego Pietra. Teraz jego jedynym sojusznikiem jest 'O Maestrale, tajemniczy mafiozo z Ponticelli. Wojna jest nieunikniona, a jego wrogowie zaciekli. Ale Genny stoi przed sensacyjnym odkryciem: Ciro Di Marzio żyje i obecnie przebywa na Łotwie. Odtąd nic już nie będzie takie samo.

Nowych dziesięć odcinków produkcji zostało nakręconych w Neapolu, Rzymie i Rydze. Scenarzystami piątego sezonu są Leonardo Fasoli i Maddalena Ravagli, która również była autorką treatmentu serialu wraz z Roberto Saviano. Valerio Cilio i Gianluca Leoncini uzupełniają zespół scenarzystów. Reżyserem odcinków 1-5 oraz 9 jest Marco D'Amore, a odcinków 6, 7, 8, 10 – Claudio Cupellini. Obaj reżyserzy są jednocześnie opiekunami artystycznymi sezonu.