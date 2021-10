HBO Max - Warner Bros chce tworzyć 12 filmów na platformę rocznie

Źródło: DC

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wytwórnie filmowe musiały zmienić swoje podejście do wypuszczania na rynek swoich filmów. Niektóre z nich trafiły bowiem do hybrydowej dystrybucji w kinach i na platformach streamingowych, a pewne od razu zawitały do wspomnianych serwisów. Warner Bros postanowiło wydać swoje wszystkie produkcje w 2021 roku w hybrydowej dystrybucji. Nowy artykuł The Hollywood Reporter omawia decyzję i wpływ planu Warnera, jednocześnie przedstawiając plany studia na rok 2022 i dalsze lata. Jak wynika z artykułu, Warner Bros. planuje robić około dwunastu filmów rocznie do kin i dwanaście oryginalnych filmów dla HBO Max.

Ann Sarnoff, obecna prezes i dyrektor generalna Warner Bros. Entertainment również potwierdziła, że ​​premiery filmowe będą miały 45-dniowy okres dystrybucji w kinach, zanim dotrą do HBO Max.



fot. Warner Bros

Dla przypomnienia HBO Max już pracuje nad kilkoma produkcjami bezpośrednio na platformę, głównie z uniwersum DC. Są to między innymi Batgirl i Blue Beetle.