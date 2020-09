Gomorra - 5. sezon serialu będzie ostatnim. Gwiazda produkcji zapowiada finałową odsłonę

materiały prasowe

Gomorra to włoski serial gangsterski, który przez cztery sezony zebrał sobie spore grono fanów, zdobywając przy tym uznanie krytyków, którzy zgodnie twierdzili, że to jeden z najlepszych, europejskich seriali. Przed nami 5. seria. Salvatore Esposito, który w produkcji wciela się w postać Gennaro Savastano wyjawił w oficjalnym komunikacie na swoim Instagramie, że 5. sezon będzie zarazem finałową odsłoną produkcji. Aktor zamieścił do tego komunikatu zdjęcie, na którym znajduje się z Marco D'Amore grającym Ciro.

Dla przypomnienia bohaterem serialu Gomorra jest Ciro Di Marzio, prawa ręka ojca chrzestnego organizacji – Pietro Savastano. Jego lojalność zostaje wystawiona na próbę, kiedy pewne decyzje szefa wprawiają go w konsternację. Gdy Pietro zostaje schwytany przez policję i osadzony w więzieniu, jego zastępca widzi szansę na to, by w końcu stać się nowym liderem. Wojna o kontrolę nad organizacją będzie krwawa, podstępna i mroczna.