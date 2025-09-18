Nowy zwiastun horroru Good Boy. Ten pies zasługuje na Oscara!

Fot. Materiały prasowe

Pojawił się nowy zwiastun horroru Good Boy, o którym już jest głośno, ponieważ reżyser wybrał na swojego głównego bohatera iście nietypowego protagonistę: swojego pieska. By zapewnić zwierzakowi komfort, nagrywał film trzy lata w swoim własnym domu, biorąc poprawkę na to, że takiego aktora nie można kontrolować i trzeba będzie też sporo improwizować po drodze. Pierwsze recenzje jednak mówią, że to udany eksperyment.

Good Boy - nowy zwiastun

Na samym początku nowego zwiastuna dodano różne popularne wpisy z Internetu, które świetnie podsumowują uczucia widzów: „To najsłodszy protagonista”, „Mam nadzieję, że wygra Oscara w kategorii Najlepszy chłopiec”, „Jeśli pies zginie, nie puścimy tego płazem”. Później przechodzimy już do fragmentów z filmu, okraszonymi przychylnymi recenzjami krytyków. Zobaczcie sami:

Good Boy - o czym jest film?

Bohaterem horroru jest Indy, który razem ze swoim człowiekiem Toddem przeprowadza się do nowego domu poza miastem. Niedługo po wprowadzeniu się do niego, pies zaczyna być zaniepokojony niewidzialną obecnością jakiejś istoty, którą tylko on widzi i ogląda koszmarne wizje śmierci poprzedniego mieszkańca. Bohater będzie musiał stawić czoła demonicznej sile, która chce zabrać jego ukochanego właściciela do zaświatów.

Good Boy - kiedy premiera w Polsce?

Good Boy zadebiutuje w polskich kinach 31 października 2025 roku. Wcześniej można go jednak było zobaczyć 6 sierpnia 2025 roku na Octopus Film Festival w Gdańsku.