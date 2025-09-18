placeholder
Reklama
placeholder

Nowy zwiastun horroru Good Boy. Ten pies zasługuje na Oscara!

„To najsłodszy protagonista”, „Mam nadzieję, że wygra Oscara w kategorii Najlepszy chłopiec”, „Jeśli pies zginie, nie puścimy tego płazem” – ​takie komentarze widzów można zobaczyć w nowym zwiastunie horroru Good Boy.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  horror 
Good Boy psy
Good Boy (2025) Fot. Materiały prasowe
Reklama

Pojawił się nowy zwiastun horroru Good Boy, o którym już jest głośno, ponieważ reżyser wybrał na swojego głównego bohatera iście nietypowego protagonistę: swojego pieska. By zapewnić zwierzakowi komfort, nagrywał film trzy lata w swoim własnym domu, biorąc poprawkę na to, że takiego aktora nie można kontrolować i trzeba będzie też sporo improwizować po drodze. Pierwsze recenzje jednak mówią, że to udany eksperyment. 

Good Boy - nowy zwiastun 

Na samym początku nowego zwiastuna dodano różne popularne wpisy z Internetu, które świetnie podsumowują uczucia widzów: „To najsłodszy protagonista”, „Mam nadzieję, że wygra Oscara w kategorii Najlepszy chłopiec”, „Jeśli pies zginie, nie puścimy tego płazem”. Później przechodzimy już do fragmentów z filmu, okraszonymi przychylnymi recenzjami krytyków. Zobaczcie sami:

Good Boy - o czym jest film?

Bohaterem horroru jest Indy, który razem ze swoim człowiekiem Toddem przeprowadza się do nowego domu poza miastem. Niedługo po wprowadzeniu się do niego, pies zaczyna być zaniepokojony niewidzialną obecnością jakiejś istoty, którą tylko on widzi i ogląda koszmarne wizje śmierci poprzedniego mieszkańca. Bohater będzie musiał stawić czoła demonicznej sile, która chce zabrać jego ukochanego właściciela do zaświatów.

Może cię zainteresować: Czy pies umiera w finale Good Boy? Odpowiedź na najczęściej wyszukiwane pytanie w Google

Good Boy - kiedy premiera w Polsce?

Good Boy zadebiutuje w polskich kinach 31 października 2025 roku. Wcześniej można go jednak było zobaczyć 6 sierpnia 2025 roku na Octopus Film Festival w Gdańsku.

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  horror 
Good Boy psy
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,6

2025
Good Boy Komedia

Najnowsze

1 Jedna bitwa po drugiej
-

To jeden z najlepszych filmów tej dekady. Leonardo DiCaprio ma Oscara w kieszeni

2 Chris Evans - Kapitan Ameryka
-
Plotka

Avengers: Doomsday to nie koniec Steve'a Rogersa w MCU. Rola Tobeya Maguire'a ujawniona

3 spider man facehugger figurka
-

Najbardziej kozacka figurka Spider-Mana w historii. Miles Morales kontra Facehugger

4 F1
-

Powstanie sequel F1: Film? Prezes Apple zapowiada kontynuację

5 Trybunał Sów
-

Matt Reeves zapowiada Batmana 2. Tego złoczyńcy jeszcze nie było w żadnym filmie

6 Borderlands 4 - Randy Pitchford
-

Próbowaliście wyłączyć i włączyć ponownie? Randy Pitchford o problemach z Borderlands 4 na PS5 Pro

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e180

Moda na sukces

s15e17

Masterchef (US)

s15e18

Masterchef (US)

s10e27

Wykute w ogniu

s11e10

Wykute w ogniu

s38e174

Zatoka serc

s27e29

Big Brother (US)

s42e09
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna

16

wrz

Film

Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jada Pinkett Smith
Jada Pinkett Smith

ur. 1971, kończy 54 lat

Jason Sudeikis
Jason Sudeikis

ur. 1975, kończy 50 lat

Tomasz Schuchardt
Tomasz Schuchardt

ur. 1986, kończy 39 lat

James Marsden
James Marsden

ur. 1973, kończy 52 lat

Billy Eichner
Billy Eichner

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV