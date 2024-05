Good Loot z nowymi gadżetami dla fanów popkultury. Fani m.in. Wiedźmina i Fallouta mogą znaleźć tu coś dla siebie

fot. Good Loot

Firma Good Loot rozszerzyła swoją ofertę o nowe produkty dla fanów gier oraz... sztuki. Zainteresowani mogą wzbogacić swoją kolekcję o dwie kolejne figurki, które można postawić lub powiesić. Do grona obecnych już wcześniej na rynku Vault Boya, Geralta z Rivii czy Eivor tym razem dołączają Ciri z Wiedźmina 3 oraz V z Cyberpunk 2077. Oprócz tego pojawiły się także trzy breloki w formie figurek - z Geraltem, Johnnym Silverhandem i Vault-Boyem.

Good Loot - nowe figurki

Nowe czapki z Good Loot

Osoby chcące wzbogacić swoją garderobę mogą zaś sięgnąć po nowe czapki z daszkiem z motywami z Assassin's Creed oraz Fallout. W obu przypadkach na froncie znalazło się logo danej serii.

Good Loot - nowe czapki

Nowe zestawy puzzli z serii Good Loot

Listę nowości domykają kolejne puzzle i to skierowane nie tylko dla graczy. Nowe zestawy to między innymi układanka z Inariusem z Diablo IV czy motywem z World of Tanks. Oprócz tego przygotowano jednak także puzzle z Thorgala oraz z Paradą Olbrzymów, dziełem polskiego malarza i autora książek Rocha Urbaniaka. W każdym pudełku znajdzie się 1000 elementów do ułożenia.

Good Loot - nowe puzzle