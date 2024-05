Arsene Lupin: Once a Thief - powstaje gra o dżentelmenie-włamywaczu. Premiera jeszcze w tym roku

fot. Microids

Studio Blazing Griffin oraz wydawca, firma Microids, zapowiedziały nową produkcję zatytułowaną Arsene Lupin: Once a Thief. Będzie to przygodówka, w której będziemy śledzić losy słynnego dżentelmena-włamywacza znanego z twórczości Maurice'a Leblanc. Historia ma być prezentowana w formie rozmowy Lupina z Leblanciem przy kominku.

Podczas zabawy będziemy mieli okazję przemierzyć liczne lokacje, w których zajmiemy się rozwiązywaniem zagadek i przebieraniem się, by przechytrzyć prawo. Co ciekawe, wydarzenia będziemy mogli przeżyć również z zupełnie innej perspektywy, bo pojawi się także możliwość wcielenia się w detektywa Ganimarda. To zaś będzie wiązało się z koniecznością na przykład poszukiwania dowodów czy przesłuchiwania podejrzanych.

Arsene Lupin: Once a Thief - zwiastun gry

Arsene Lupin: Once a Thief ma zadebiutować pod koniec tego roku na konsolach PlayStation 4, PS5 i Nintendo Switch. Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona.